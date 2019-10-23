Тест на депрессию

23 октября 2019
16982
Ксения Красильникова: "Для меня это стало историей о том, как что-то очень тяжёлое и плохое превратилось во что-то очень хорошее".
Метки:
Депрессия,
Материнство,
26 июля 2019
16061
Врач-психотерапевт Сергей Артюшкевич: "Статья о том, как устроены депрессивные отношения, откуда берётся депрессия и как передаётся из поколения в поколение".
Метки:
Депрессия,
Отношения,
Сценарии,
25 июня 2019
4465
Мы почти разучились взрослеть. С одной стороны это здо́рово – сохранять некоторую детскость в зрелом возрасте, веселиться от души, ходить в дурацком и писать в блокнотиках с котиками или Дартом Вейдером. Приятно быть вечно юным и верить в то, что смерти нет.
Метки:
Депрессия,
Счастье,
Инициация,
29 января 2019
26191
Иногда депрессия маскируется под другие болезни, и, прежде чем поставить правильный диагноз, врачу приходится перебирать одну гипотезу за другой.
Метки:
Депрессия,
11 сентября 2018
113063
Психотерапевт Константин Блохин: "Многие люди считают, что причина любой депрессии – это только психологические факторы: стресс, конфликты, низкая самооценка, черты характера. Это так, но это лишь одна из "граней" этого расстройства".
Метки:
Депрессия,
31 августа 2018
22229
Практикующий психолог Марина Захаренко: "Работа над эмоциональной сферой для молодых женщин 20-30 лет – это бесценный путь к тому, чтобы оставаться здоровой на протяжении всей жизни. По данным ВОЗ женщины в возрасте 20 лет в два раза больше подвержены клинической депрессии, чем их сверстники-мужчины".
Метки:
Депрессия,
13 июня 2018
9076
Детский психолог Антонина Оксанич: "Материнство – это большое чудо и счастье. Женщина с нетерпением ждет рождения своего малыша, чтобы посмотреть ему в глаза, потрогать его тельце, прижать к груди, но часто случается так, что к моменту появления ребенка на свет, силы мамы на исходе – беременность и роды забирают практически все ресурсы".
Метки:
Депрессия,
Материнство,
18 апреля 2018
15467
Психотерапевт Екатерина Сигитова: "Сегодня реальность такова, что, употребив слово "депрессия" в компании или приватном разговоре с подругой, Вы, скорее всего, встретите понимающий взгляд. Этот, по сути, медицинский термин прочно занял место в активном словаре современного человека".
Метки:
Депрессия,
4 апреля 2018
55807
Клинический психолог Юлия Лапина: "Токсичные родители – это вообще про тонкие материи. У нас в обществе пока что не до конца табуировано даже физическое насилие по отношению к детям, а тема о вербальном насилии и уж тем более о токсичных манипуляциях – вообще что-то из рубрики "их нравы" (читай – зажрались)."
Метки:
Депрессия,
Психическая травма,
Психологическое насилие,
Детско-родительские отношения,
15 марта 2018
11751
Довольно давно известно, что при депрессии ухудшается память. Вернее, с памятью, самой по себе, ничего не происходит. Ее снижение кажущееся. Т.е. когда человека посадят за выполнение тестов на память, то он их выполняет очень даже неплохо. Чуть хуже, чем здоровый, но все еще в пределах нормы. А вот в быту... человек все забывает, теряет, не помнит, о чем был недавний разговор...
Метки:
Депрессия,
Позитивная психология,
28 октября 2017
10785
Психолог Вероника Хлебова: "Для некоторых людей жизнь теряет вкус, радость, и смысл. К сожалению, таких людей все больше и больше. Условно я назову депрессией все состояния, в которых ощущается эта потеря. Чаще всего эти люди не знают, что их угнетает. Или знают, но справиться с потерей не так-то легко".
Метки:
Депрессия,
19 октября 2017
39511
Гештальт-терапевт Светлана Скарлош: "Пациенты сами жалуются: "Вот, смотрела на мир через розовые очки: за границей хотела учиться, MBA получить, замуж выйти по любви за богатого и душевного мужчину, медовый месяц в Париже провести, и что в итоге? Съёмная квартира в Мытищах, подозрение на алкоголизм в начальной стадии и женатый плешивый любовник на сдачу. На что я гожусь? Зачем так жить?" И погружается такая пациентка в длительную депрессию".
Метки:
Депрессия,
Апатия,
Выученная беспомощность,
29 июля 2017
27533
Психолог Ольга Егорова: "Злость, страх, обида, зависть, ревность – "лучшие пожиратели энергии". И если их больше, то необходимо сознательно переключаться на радость, пусть даже поначалу это походит на самообман. Переключаться на радость-это значит искать плюсы в любой ситуации, это значит учиться видеть красоту в людях и в мире".
Метки:
Депрессия,
Энергия,
6 мая 2017
13492
Тяжелее всего приходится тем, чья работа – помогать людям. Это врачи, психологи, педагоги, социальные работники, сотрудники благотворительных фондов и полицейские. При выгорании у них часто возникает деперсонализация – своего рода защитная реакция и профдеформация: бесчувственное отношение к клиентам, неспособность воспринимать их по-человечески.
Метки:
Депрессия,
Стресс,
Тревожность,
Выгорание,
1 апреля 2017
9967
При деперсонализации человеку кажется незнакомым собственное тело, он воспринимает себя как будто со стороны, как другого человека. При дереализации меняется восприятие окружающего мира: происходящее кажется нереальным, человек отстраняется от того, что его окружает. Такое расстройство может быть симптомом другой болезни, например депрессии или ПТСР, а может возникать самостоятельно.
Метки:
Депрессия,
Синдром деперсонализации-дереализации,
Личный опыт,
20 марта 2017
9081
Психотерапевт Юлия Артамонова: "Если человек, переживший травму, не говорит о пережитом, – либо замыкается, либо хочет высказаться, но его никто не слушает, – у него усиливается тревога, он может стать агрессивным. Попытайтесь разговорить его, выслушивайте, сочувствуйте. Но не навязывайте ему свои объяснения, почему так все произошло".
Метки:
Депрессия,
Психическая травма,
Посттравматическое стрессовое расстройство,
19 марта 2017
29255
Клинический психолог Любовь Кириллова: "После психотерапии очень меняется выражение лица, потому что застаивание печальных или злобных эмоций на лице старит человека так, что косметика, уколы, наращивание ресниц оказываются бессильными".
Метки:
Депрессия,
Невроз,
Агрессия,
Раздражительность,
14 марта 2017
23731
Психолог Людмила Колобовская: "Клиентка, молодая привлекательная девушка, пришла на консультацию с проблемой депрессивного состояния. Жизнь не ладилась, последнее время она все время плакала, и первые два часа работы были совершенно "мокрыми". Приближаясь к настоящей проблеме терапии, произошел эпизод."
Метки:
Депрессия,
Психотерапия,
Психическая травма,
Случаи из практики психотерапии,
24 февраля 2017
12172
Психолог Анна Кирьянова: "В моей практике был случай, когда успешный мужчина с удовольствием посещал тренинг по изменению судьбы. И ему очень нравилось, что события и впрямь стали меняться к лучшему. Судьба подчинялась ему! В радужном настроении он вышел с тренинга. И наступил на ВИЧ-инфицированный шприц. К счастью, превентивные меры помогли избежать болезни. Но желание подчинять себе судьбу пропало раз и навсегда. Он усвоил свой урок."
Метки:
Депрессия,
Невроз,
Личность,
18 февраля 2017
17508
Психолог Михаил Лабковский: "Во время самодеятельной, такой кухонной психологизации проблемы: "У меня депрессия, потому что…", происходит подмена причины и следствия. Понимаете, вы плохо спите, пьете и депрессуете вовсе не из-за внешних причин! Причина всегда внутри, причина всегда в нас самих. Погода плохая и поэтому у вас плохое настроение? Ерунда. Оно и в хорошую у вас плохое."
Метки:
Депрессия,
Зависимость,
Личность,
28 января 2017
12105
Психолог Юлия Серебрянникова: "В работе с людьми, страдающими депрессией, разговорные техники малоэффективны. Клиенты в депрессии обычно отличаются отсутствием жизненной энергии, им тяжело говорить, сложно анализировать. Когнитивные методы здесь работают слабо. Почему я использую арт-терапию? Потому что любой результат творчества клиента – это уже достижение для него самого."
Метки:
Депрессия,
Арт-терапия,
23 января 2017
19515
В плохом расположении духа наш энергетический потенциал сильно слабеет, и мы становимся неспособными вести себя разумно и принимать эффективные решения. Но это вовсе не означает, что мы должны с этим мириться и покорно складывать лапки. Хотя наше плохое настроение и способно отравить нам жизнь, изменить его нам вполне по силам.
Метки:
Депрессия,
13 января 2017
44787
Лечение нервных расстройств невозможно без устранения вызвавших их причин, явных или скрытых. Все остальное представляет собой имитацию лечения. Весьма ощутимые последствия на нервную систему оказывают заболевания желчного пузыря. В частности: "Проявляется это депрессией, раздражительностью, тревожным состоянием, мнительностью, замкнутостью, то есть формируется так называемый "желчный характер"
Метки:
Депрессия,
8 января 2017
14037
Гештальт-терапевт Наталья Олифирович: "Оральный характер формируется при условии, что ребенок был принципиально желанным, тогда как потребности в эмоциональной привязанности не могли быть удовлетворены должным образом, в нашем случае – по причине утраты главного объекта привязанности – матери. В поведении, взглядах и видимых чувствах будет проявляться полярность – тенденция к самозабвенному прилипанию к другим людям, страх одиночества и покинутости".
Метки:
Депрессия,
Сепарация от родителей,
26 ноября 2016
52609
Депрессия часто может проходить незамеченной и нераспознанной. Человек со скрытой депрессией, это тот человек, который борется со своими внутренними демонами и старается их никому не показывать. Такие люди могут находиться на лечение, или не лечиться, они могут делиться своим состоянием с близкими, а могут и не делиться. Но знайте, что душевные раны порой очень не легко рассмотреть, особенно тем, кто даже и не пытается этого сделать.
Метки:
Депрессия,
23 ноября 2016
12536
Клинический психолог, танатотерапевт Елена Газарова: "Поскольку всегда лечится "депрессия", которая во многих случаях является не узнанной меланхолией, то и результаты часто бывают неутешительными.Такие пациенты, потеряв веру в психиатрию и медикаментозное лечение, нередко обращаются за помощью к психотерапевтам-психологам. И мне кажется важным поделиться с коллегами своими соображениями по поводу особенностей депрессии и меланхолии, тем более, что в наш век осталось слишком мало старых психиатров, различающих эти нюансы и умеющих проводить психотерапию меланхолии."
Метки:
Депрессия,
15 октября 2016
13635
Психиатр Наталья Ермакова: "Люди с легкой депрессией очень часто имеют проблемы с общением. У них возникает ощущение, что они не могут общаться с окружающими. Им быстро становится скучно, разговор их напрягает. Начинаются мысли, что можно бы заняться чем-то другим, хочется уйти от взаимодействия. Они отвечают односложно, потому что, вроде, как и говорить не о чем."
Метки:
Депрессия,
12 октября 2016
7109
Эссенциальная депрессия это состояние, сопровождающееся общим снижением жизненного тонуса. Состояние когда угроза непосредственной гибели устранена, но за это заплачено очень высокой ценой – возможностью радоваться жизни. В статье рассмотрена связь заболевания с психосоматическим и посттравматическим расстройствами, а также направления терапии.
Метки:
Депрессия,
7 августа 2016
13040
Психотерапевт Мария Кудрявцева: "Бывает гигиена не только тела, но и общения. Если не вымыть руки перед едой, можно подцепить инфекцию, а если проводить много времени с несчастными, недовольными, унылыми людьми – заразиться их жизненным настроем. Тут только один выход – искать другой круг общения".
Метки:
Депрессия,
5 июля 2016
54361
Психотерапевт Елена Гайдукова: "Отсутствие материнской любви, ласки и тепла может привести к серьезным нарушениям психики ребенка – патологической неуверенности в себе, повышенной тревожности, страхам и фобиям, депрессивным расстройствам, трудностям в установлении близких отношений и др".
Метки:
Депрессия,
Материнство,
20 июня 2016
7521
Депрессия, без преувеличения, одно из самых тяжелых состояний. Что может быть большим страданием, чем отсутствие жизни в душе человека? Чаще всего именно в состоянии депрессии человек может наносить себе повреждения, чтобы почувствовать боль, почувствовать себя живым.
Метки:
Депрессия,
4 декабря 2015
14257
Депрессия – это болезнь цивилизации, считает психолог Алла Далит. В статье рассмотрен нестандартный подход к депрессии, как шанс вернуть себе свою жизнь и изменить жизненный сценарий.
Метки:
Депрессия,