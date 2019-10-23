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Тест на депрессию

Тест на депрессию
Все что нужно для прохождения теста – максимально честно отвечать на вопросы. Если результаты теста окажутся отрицательными, это не означает 100% отсутствие депрессии, ведь вы могли не совсем корректно отвечать на вопросы. Однако положительный результат теста является весьма веским поводом для встречи со специалистом.

Шкала Занга используется для самостоятельной оценки уровня депрессии. В ней содержится 20 вопросов, по результатам ответов на которые определяется суммарный балл.

На сайте представлено более 25 статей квалифицированных психологов и психотерапевтов на тему депрессии. Рекомендуем ознакомиться с ними после получения результатов. Сделать это можно по ссылке. (прим.ред.)

Тест на депрессию по шкале Занга

Прочитайте каждое утверждение и проставьте ответы, которые наиболее всего соответствуют вашему состоянию за последние семь дней:
1. Я чувствую печаль и подавленность




2. Лучше всего я чувствую себя по утрам




3. Я часто плачу или чувствую что заплачу




4. Мне трудно уснуть




5. Мой рацион питания не изменился




6. Мне нравится секс, как и раньше




7. Мой вес снижается




8. У меня проблемы с пищеварением, в том числе частые запоры




9. Ритм моего сердца стал более учащенным




10. Я чувствую беспричинную усталость




11. Я мыслю ясно и четко, как раньше




12. Я легко справляюсь с обычной работой




13. Я чувствую беспокойство и тревожность




14. У меня есть планы на будущее




15. Я стал (а) раздражительным (ой)




16. Я быстро и принимаю решения




17. Я чувствую себя нужным (ой)




18. Я живу насыщенной и интересной жизнью




19. Мне кажется, что другим будет лучше, если я умру




20. Мне по-прежнему нравятся занятия и увлечения, что и раньше





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