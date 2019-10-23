Тест на депрессию

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Депрессия часто может проходить незамеченной и нераспознанной. Человек со скрытой депрессией, это тот человек, который борется со своими внутренними демонами и старается их никому не показывать. Такие люди могут находиться на лечение, или не лечиться, они могут делиться своим состоянием с близкими, а могут и не делиться. Но знайте, что душевные раны порой очень не легко рассмотреть, особенно тем, кто даже и не пытается этого сделать.